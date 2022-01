Neve e ghiaccio causano disagi alla viabilità in Sila: sanzionato camionista sprovvisto di catene

Le abbondanti nevicate delle ultime ore stanno creando non pochi disagi alla circolazione sulle strade più interne della Sila cosentina. Il ghiaccio presente sull’asfalto rende più complicato il transito per i mezzi pesanti e proprio nella mattinata di oggi un autotreno con rimorchio ha causato rallentamenti sulla Sp256 non distante da Monte Scuro, in agro di Celico, dove sono intervenuti la Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore e i mezzi della provincia per ripristinare la circolazione stradale.

Sul posto anche carabinieri e un'ambulanza per prestare soccorso al conducente del mezzo che aveva accusato un malore ma fortunatamente solo derivato dallo spavento di rimanere isolato in una zona interna distante dall'abitato e fortemente innevata dove sono caduti oltre 25 cm di neve fresca nelle ultime ore.

I poliziotti della Polizia Provinciale, al termine delle operazioni di soccorso, hanno anche sanzionato il conducente poiché sprovvisto di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali come previsto da apposita segnaletica su tutte le principali strade della Sila dal 15 novembre al 15 aprile.

Spazzaneve e spargisale sono in azione su strade provinciali e comunali in quota per evitare ulteriori disagi alla circolazione.