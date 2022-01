Tragico impatto tra un’utilitaria ed un furgone: un’altra morte sulle strade calabresi

Dopo la tragedia di nemmeno 24 ore fa, nel reggino (QUI), le strade calabresi mietono ancora una vittima innocente. Un altro incidente stradale si è infatti verificato questa mattina intorno sulla vecchia statale 106 ionica, oggi SP 153, in contrada Tarianni di Amendolara, nel cosentino.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro: una Fiat 126 ed un furgone con la piccola utilitaria che, a seguito dell’impatto, è finita fuori strada provocando il decesso della conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico per gli adempimenti di competenza.