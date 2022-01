Gizzeria, nascondeva marijuana in un deposito: arrestato

Era un via vai di gente troppo sospetto quello attenzionato dai Carabinieri della stazione di Gizzeria Lido: incompatibile con una piccola abitazione rurale situata sui colli tra Gizzeria e Lamezia, al punto da far scattare un'attività di indagine che ha permesso di scoprire un deposito di droga.

Nello specifico, i militari - dopo aver documentato le continue visite ed attuato operazioni di appostamento e pedinamento - sono intervenuti sul posto con l'ausilio della squadra cinofila. L'abitazione, che oltre ad essere difficilmente raggiungibile è anche circondata dalla vegetazione, era di fatti adibita non solo a deposito per lo stoccaggio di marijuana, ma anche a laboratorio per la sua essiccazione e lavorazione.

Scoperti complessivamente circa 2 chili di marijuana, in parte già pronta alla vendita. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento, oltre che diverse piante ancora in essiccazione. Il tutto è stato sequestrato e la sostanza stupefacente inviata in laboratori per successive analisi.

Il proprietario dello stabile, un quarantaduenne lametino, è stato così arrestato in flagranza di reato: per lui il Gip del Tribunale di Lamezia ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.