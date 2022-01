Crotone, ancora sanzioni per chi abbandona rifiuti in strada

Diverse sanzioni sono state elevate dalla Polizia Locale di Crotone, al fine di contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le vie della città. Lo rende noto il comandante Francesco Iorno, denunciando alcuni fatti specifici ripresi grazie all'installazione di fototrappole.

In diversi casi sono stati individuati dei conferimenti scorretti presso i cassonetti, dove continuano ad essere lasciati mobili, elettrodomestici e rifiuti ingombranti di varia natura. In due casi, invece, sono stati sanzionate due persone - P. G. settantacinquenne e G. P. cinquantatreenne - per abbandono di fusti di abete e decorazioni natalizie.

A tal proposito, il comandante ci tiene a specificare che anche questi materiali devono essere conferiti presso le isole ecologiche.