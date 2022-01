Pd, designati i delegati all’assemblea per il congresso regionale

Si avvicina il congresso regionale del Partito Democratico: questa domenica infatti si voterà per eleggere il prossimo segretario regionale del partito dopo il periodo di commissariamento, ruolo che sarà ricoperto da Nicola Irto: una decisione di fatto già presa, in quanto la sua lista è l'unica ad essere stata accreditata. Lo sfidante Mario Franchino e la sua lista infatti sono stati dichiarati decaduti, e non prenderanno parte alla tornata elettorale.



La commissione di garanzia ha così certificato i 60 delegati che prenderanno parte all'assemblea. Tra questi figurano l'ex consigliere regionale Giuseppe Aieta, il segretatio dei Giovani Democratici Mario Valente, e gli ex parlamentari Stefania Covello e Giacomo Mancini. Al termine del congresso, l'assemblea sarà convocata entro dieci giorni per l'elezione del nuovo segretario.