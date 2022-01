Crotone. Riunione in Prefettura sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19

Si è tenuta in Prefettura, presieduta dalla prefetta di Crotone Maria Carolina Ippolito, la riunione alle misure anti Covid.

All’incontro erano presenti il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, il Questore, Marco Giambra, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gabriele Mambor, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Luigi Smurra. Ha partecipato, infine, il Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Domenico Tedesco.

Per verificare il rispetto delle misure è stato disposto l’incremento delle attività di controllo svolte dalle Forze dell’Ordine, prevedendo verifiche del possesso della certificazione verde “rafforzata”, anche a campione, presso tutte le attività sopra elencate.

L’Azienda Sanitaria Provinciale ha comunicato che il numero di vaccinazioni giornaliere è pari a 2400, a fronte del target nazionale è di 1593 somministrazioni giornaliere. Sono inoltre in corso le vaccinazioni della popolazione di età compresa fra 5 e 11 anni che ha raggiunto le 1700 somministrazioni totali, a fronte di una popolazione di 11 mila minori interessati. L’Asp ha inoltre assunto ulteriori 5 unità di medici che presteranno servizio nell’ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA).

A partire dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio anche per l’accesso ad alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.

Green pass anche per autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; servizi di ristorazione all’aperto; piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.