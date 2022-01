Omicidio Sacko, il presunto assassino torna in carcere

È nuovamente in carcere Antonio Pontoriero, il 44enne condannato in primo grado a 22 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso Soumaila Sacko, il 29enne bracciante agricolo e attivista dell'Unione sindacale morto nel 2018 a San Calogero, mentre era all’interno dell’ex fornace per recuperare lamiere da utilizzare nella tendopoli di San Ferdinando e creare copertura di fortuna (QUI).

Il Tribunale del riesame ha infatti rigettato l'istanza degli avvocati Francesco Muzzopappa e Salvatore Staiano, per la concessione della detenzione domiciliare. Pronuncia arrivata dopo che la Corte di cassazione ha annullato con rinvio una prima sentenza del Tribunale del riesame con cui erano stati concessi i domiciliari.

Oggi nel corso della nuova udienza che si è svolta davanti ai giudici della Corte d’Appello di Catanzaro, i legali dell’Usb e dei familiari di Sacko, Arturo Salerni e Mario Angelelli, hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Stessa richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale di Catanzaro Salvatore Di Maio.