Reggio. A Palazzo Alvaro bandiera europea a mezz’asta per la scomparsa di David Sassoli

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha esposto la bandiera dell'Unione europea a mezz'asta per ricordare e onorare il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, morto nelle ultime ore.

Il vice sindaco metropolitano, Carmelo Versace ha voluto ricorda Sassoli e in una nota ha scritto che “l’intero continente e, in particolare, il nostro Paese hanno perso un politico dai valori altissimi, un comunicatore di elevato spessore, un uomo buono e gentile che ha fatto del garbo istituzionale, della correttezza e del rispetto dei diritti civili ed umani il suo segno distintivo”.

“Restano indimenticabili - ha aggiunto - i suoi messaggi di speranza, di avversione al bieco populismo e ad a quelle derive che, in molti paesi, sono state rappresentate da muri innalzati ai confini per arginare uomini, donne e bambini in fuga da povertà, guerre e carestie”.

“Di David Sassoli - ha concluso Carmelo Versace - resteranno i modi gentili e la passione dedicata agli ultimi del mondo, ai poveri e gli oppressi. Per noi era un dovere ricordarne la memoria attraverso un gesto che non è affatto simbolico, ma un omaggio sentito e commosso a chi ha contribuito alimentare l'idea di un'Europa unita e solidale”.