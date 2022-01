Covid, grande partecipazione a Diamante per il Vax Day dei bambini

Grande partecipazione al Vax day di Diamante dedicato ai bambini della fascia d’età 5-11 anni. I piccoli sono stati accontoli in un ambiente accogliente e festoso, con palloncini, striscioni e dolci. A ogni piccolo vaccinato, inoltre, è stato consegnato un attestato di coraggio “Per aver aiutato tutti noi a sconfiggere il Covid 19”.

Presenti alle operazioni il vicesindaco Pino Pascale e la consigliera con delega al Welfare Ornella Perrone. “Anche questa volta - dice il Sindaco, Ernesto Magorno - i più piccoli sono di esempio e voglio ringraziarli particolarmente per compostezza e la tranquillità dimostrate questa mattina, così come ringrazio i genitori per la collaborazione e la disponibilità. È stato fatto un bel lavoro di squadra per l’organizzazione di questa mattinata e per mettere a loro agio i più piccoli”.