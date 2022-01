Covid in Calabria. Il contagio corre: 2.189 nuovi casi e 28 ricoveri in reparto

È boom di casi Covid-19 in Calabria, ma con più tamponi: 14.004 test processati nelle ultime 24 ore. E se ieri i nuovi positivi sono stati 1.616 (LEGGI), oggi i positivi sono 2.189 e due i decessi, entrambi nel Cosentino.

Così sono 995 i casi rilevati nel Reggino, 428 nel Cosentino, 403 nel Vibonese, 205 nel Catanzarese e 152 nel Crotone.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-COV-2 sono state 131.089, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono: 1.678. I guariti di oggi sono 1.079, mentre il computo totale si attesta a quota: 99.779. Gli attuali positivi sono in tutto 29.632 (+1.108).

Cresce ancora il numero di ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 410 persone (+28), mentre in terapia intensiva si trovano 38 pazienti (+4). Aumenti che si registrano nel Cosentino (+11 in reparto), nel Reggino (+9 in reparto e +2 in terapia intensiva), nel Catanzarese (+6 in reparto, +1 in terapia intensiva), e nel Crotonese dove sono stati registrati due nuovi ricoveri in reparto. In isolamento domiciliare si trovano invece in 29.184 (+1.076).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino dove, da inizio pandemia si sono ammalati in 48.646, oggi in 995. Attualmente i casi attivi sono 10.761, di cui 163 in reparto (+9); 14 in terapia intensiva (+2); 10.584 in isolamento domiciliare (+445). I casi chiusi sono 37.885, di cui 37.404 guariti (+539); 481 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 428 su 36.945 del computo totale. Attualmente i casi attivi sono 7.185, di cui 126 ricoveri in reparto (+11); 8 in terapia intensiva; 7.051 in isolamento domiciliare (+284). I casi chiusi sono 29.760, di cui 29.011 guariti (+131); 749 deceduti (+2). L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 5 nuovi casi a domicilio e un ricoverato in terapia intensiva.

Nel Catanzarese oggi i positivi sono 205, mentre da febbraio sono stati 17.426. Attualmente i casi attivi sono 4.001, di cui 83 ricoveri in reparto (+6); 15 in terapia intensiva (+1); 3.903 in isolamento domiciliare (+19). I casi chiusi sono 13.425, di cui 13.245 guariti (+179); 180 deceduti.

Nel Crotonese da inizio pandemia si sono ammalati in 11.834, mentre oggi in 152. Attualmente i casi attivi sono 1.415, di cui 26 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 1.389 in isolamento domiciliare (-17). I casi chiusi sono 10.419, di cui 10.286 guariti (+167); 133 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino di oggi registra 403 nuovi positivi, su un totale di 14.529. Attualmente i casi attivi sono 6.008, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 5.998 in isolamento domiciliare (+347). I casi chiusi sono 8.521, di cui 8.396 guariti (+56); 125 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i positivi sono 6, mentre il totale si attesta a quota 1.709. Attualmente in reparto si trovano due pazienti; uno in terapia intensiva (+1); 259 in isolamento domiciliare (-2). I guariti sono 1.437 (+7); i deceduti 10.