Controlli della Polizia locale, sosta selvaggia a Crotone: 88 sanzioni

Sono 88 le infrazioni al codice della strada contestate dagli agenti della Polizia locale di Crotone. Prosegue infatti, su disposizione di servizio del comandante Francesco Iorno, il servizio di prevenzione e repressione della sosta selvaggia nel centro cittadino.

Così in mattinata gli agenti hanno multato sei veicoli parcheggiati sulle strisce pedonali. Sono invece sei le infrazioni per auto parcheggiate al centro della carreggiata, 56 infrazioni per auto parcheggiate nel divieto di fermata, due infrazioni per auto parcheggiate fuori dagli stalli di sosta, 13 per auto parcheggiate in divieto di sosta e una per parcheggio su postazione riservata a diversamente abili, tre per auto parcheggiate in corrispondenza degli incroci ed una per auto parcheggiata nella corsia di canalizzazione.