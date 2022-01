“I casi positivi al tampone rapido comunicati dall’ASP al Comune sono saliti in queste ore a 24. Due di questi sono stati già confermati dal molecolare.” È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza cogliendo l’occasione per augurare una “buona guarigione alle persone che hanno contratto il virus” e per rinnovare l’invito a “mantenere comportamenti responsabili, ad evitare assembramenti”.