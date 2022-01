Vibo. La carenza d’acqua blocca l’apertura delle scuole

Maria Limardo

La carenza idrica in atto sul territorio comunale di Vibo Valentia blocca anche le scuole. Il sindaco Maria Limardo si è vista costretta a sospendere la didattica in presenza poiché “l’acqua, al momento, non è sufficiente per tutti gli istituti della città”.

La didattica in presenza è stata pertanto sospesa per le giornate di giovedì, venerdì e sabato. Per le giornate di oggi e domani, intanto, era in programma uno screening per il tracciamento dei contagi da Covid sulla popolazione scolastica che è stato rinviato a sabato 15 e domenica 16.

“Si precisa – aggiunge il primo cittadino – che i bambini che la scorsa settimana hanno avuto esito negativo al tampone possono ripeterlo. Rimane ferma la possibilità di effettuare il vaccino. Ci scusiamo per il ritardo del presente avviso determinato da un difetto di comunicazione”.