A.S.D. SudTrek: elaborato un ricco programma per il 2022

Un ricco programma elaborato per il 2022 dagli AE FIE (Accompagnatori Escursionistici della Federazione Italiana Escursionismo) Antonio Aricò, Saverio Gerardis e Dario Pratticò, è stato presentato lo scorso sabato, 8 gennaio, nel corso dell’ultima Assemblea dell'A.S.D. SudTrek diretta dal Presidente Vincenzo Fondacaro.

In particolare, è stato definito che saranno 24 le escursioni esclusivamente targate SudTrek, di cui 5 si svilupperanno in occasione del Meeting FIE Calabria 2022, che la SudTrek si è aggiudicata di ospitare e organizzare a Gambarie dal 2 al 5 giugno, 12 saranno in partnership con Fare Verde Gruppo Reggio Calabria, 1, nell'ambito della IV Giornata dell'Amicizia, in partnership con le Associazioni Gente In Aspromonte, GEA, CAI, Un Posto di Calabria e The Greenstone di Messina, 13, invece, nell'ambito di Trekking for Serving... in partnership con il Kiwanis Club Apsias - Reggio Calabria con lo scopo di raccogliere fondi per realizzare attività benefiche.

Prima della presentazione del programma, che vedrà issare ben 55 volte la bandiera della SudTrek sui sentieri della nostra bella Italia, si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2023.

Il Presidente Vincenzo Fondacaro, dopo aver ripercorso velocemente le tappe della sua presidenza e ringraziato i membri del Direttivo Antonio Aricò, Michele Bova, Umberto Chillemi, Manuel Deidda, Teresa Famà, Letizia Riso e tutti i Soci che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione delle attività della SudTrek, in particolare Saverio Gerardis, Amalia Lombardo, Lidia Morogallo, Dario Pratticò, Vincenzo Santoro e Totò Zinghinì, ha indicato Dario Pratticò quale suo naturale successore a ricoprire l'incarico per il biennio 2022-2023, per il suo indiscutibile cursus honorum in seno alla SudTrek, che lo ha visto nel 2011 fra i padri fondatori della stessa e per la sua ricchissima esperienza escursionistica.

L'Assemblea ha così eletto all'unanimità Presidente Dario Pratticò esprimendo negli interventi di tutti i Soci presenti parole di approvazione e di sincera amicizia nei suoi confronti. Il neopresidente Dario Pratticò, dopo aver ringraziato l'Assemblea e il Presidente Fondacaro per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, ha indicato i componenti della squadra che lo coadiuveranno in questo biennio nella conduzione dell'A.S.D. SudTrek: Vicepresidente: Vincenzo Fondacaro; Segretario: Saverio Gerardis; Tesoriere: Letizia Riso; Responsabile Guide e Escursioni: Antonio Aricò; Responsabile Logistica e organizzazione viaggi e pianificazione escursioni Lidia Morogallo. L'Assemblea ha così eletto all'unanimità tutto il Consiglio Direttivo.