Covid, Magorno (IV):“Lockdown per non vaccinati una scelta di giustizia”

"Condivido le parole del Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sulla necessità di attuare un lockdown selettivo per i no vax. Si tratta di una misura di giustizia per chi ha deciso di vaccinarsi optando, quindi, per la via della responsabilità e del bene collettivo. Una scelta che vale doppio considerata la situazione della #Calabria che già in passato ha dovuto subire decisioni dure dovute proprio al quadro critico della sanità". Così su Facebook il Senatore IV Ernesto Magorno.