Tir ribaltato sull’A2, traffico bloccato nei pressi di Castrovillari

Disagi sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” nei pressi di Castrovillari, nel cosentino, dove a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato, il traffico è temporaneamente bloccato in direzione di Fisciano, al km 196,374, mentre è stata istituita una uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto con rientro allo svincolo di Morano-Castrovillari, con percorso alternativo lungo la SP241.

Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentirne il ripristino nel più breve tempo possibile.