Maltempo, persistono condizioni avverse: allerta gialla nell’alta fascia jonica

Si preannuncia un altra giornata di tempo incerto su tutta la Calabria. Il dipartimento regionale di Protezione Civile infatti ha diramato una nuova allerta per maltempo, che interesserà la fascia medio-altra della costa jonica.

A farla da padrone sarà ancora la neve, che continuerà a scendere a partire dai 900 metri: previsti possili nevicate eccezzionali a partire già dai 600 metri, a patto che reggano determinate condizioni metereologiche.

Per domani, 11 gennaio, l'allerta non riguarderà solo la Calabria, ma anche l'Abruzzo ed alcuni settori della Sicilia. Previste, a quote più basse, piogge sparse e sopratutto forti venti di burrasca, che causeranno forti mareggiate e possibili cricità.