Covid, contagi stabili: pesano altri 5 decessi e 4 ricoveri

I contagi da coronavirus in Calabria si attestano a quota mille e seicento. L’odierno bollettino infatti non mostra particolari differenza rispetto a quello di ieri: evidenziati 1.616 nuovi contagi a fronte di 800 guariti, ma anche 5 vittime e 4 nuovi ricoveri ordinari. Numeri che potrebbero cambiare qualora in settimana aumentasse il numero di tamponi processati.

Si conferma più colpita la provincia di Reggio Calabria (+720), seguita da Cosenza (+454), Catanzaro (+184), Catanzaro (+151) e Vibo Valentia (+104), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+3). Processati complessivamente 1 milione e 778.493 tamponi (+10.205) con un tasso di positività al 15,84%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 47.651 (+720), mentre i casi attivi sono 10.305. Di questi: 10.139 in isolamento, 154 in reparto ed 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 36.865 i guariti e 481 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 36.517 (+454), mentre i casi attivi sono 6.890. Di questi, 6.767 sono in isolamento, 115 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.880 guariti e 747 deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati rimangono infariati a 11.682 (+184) mentre gli attivi sono 1.430, di cui 1.406 in isolamento domiciliare e 24 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 10.119 i guariti e 133 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 17.221 (+151), mentre i casi attivi sono 3.975. Di questi, 3.884 in isolamento, 77 in reparto e 14 in rianimazione. Complessivamente, sono 13.066 i guariti e 180 decessi.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 14.126 (+104) mentre gli attivi sono 5.661. Di questi: 5.651 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.340 i guariti e 125 i deceduti.