Crotone, prosegue la riorganizzazione in Fratelli d’Italia: 3 nuove nomine

“La necessità di avere un organigramma snello ma efficiente costituisce condizione indispensabile per radicare il partito sul territorio e renderlo più solido, per questo motivo non saranno riconosciuti ruoli a mò di pennacchio ma soltanto a persone che hanno voglia di lavorare per il bene del partito e del territorio”. Questa la premessa messa nero su bianco dal coordinatore provinciale crotonese di Fratelli d’Italia, Michele De Simone: dopo la nomina di Simona Ferraina (LEGGI) infatti il partito annuncia tre nuove nomine, a seguito della conclusione del tesseramento.

“Per supportare l’attività dell’intero coordinamento provinciale e dei circoli della provincia di Crotone, sulla falsariga dello Statuto Nazionale del Partito, in questa prima fase Mario Carvelli sarà il responsabile Provinciale del dipartimento organizzazione, Cataldo Maltese sarà il responsabile Provinciale degli Enti locali e Francesco Parisi sarà il responsabile del coordinamento dei dipartimenti tematici del partito” annuncia De Simone, riservandosi di nominare “a breve” il nuovo coordinamto provinciale a seguito dell’ascolto dei vari circoli territoriali.

“La provincia di Crotone, mai come in questo momento ha bisogno di far tornare i partiti nazionali ad un ruolo centrale e ciò potrà essere possibile soltanto elevando il livello del dibattito politico” conclude nella nota. “La logica del tornaconto personale, delle raccomandazioni e dei piccoli piaceri hanno fatto di Crotone l’ultima provincia d’Italia, serve quindi elevare il dibattito fornendo una visione del mondo e quindi della società, orientata ai principi e ai valori della destra italiana”.