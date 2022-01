Lattarico, sequestrati oltre 5 chili di pesce in vendita senza tracciamento e autorizzazioni

Avrebbero venduto dei prodotti ittici privi di tracciabilità, utilizzando un autocarro privo di Atp ed in maniera completamente abusiva. Queste le accusa mosse a due persone da parte dei Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo a due soggetti, denunciati a piede libero a seguito di un controllo nel centro di Lattarico.

I militari hanno infatti individuato un furgone fermo in Piazza del Popolo, intento nella vendita di pescato e prodotti ittici di varia natura. Un primo controllo ha permesso ai militari di identificare i due venditori, risultati essere già noti alle forze dell’ordine per diversi reati analoghi. Da qui, sono stati espletati ulteriori accertamenti e controlli.

Anzitutto è emersa la totale mancanza di tracciabilità del pescato, che pertanto ha implicato una verosimila derivazione da pesca non consentita. Inoltre, il mezzo adibito alla vendita era sprovvisto di sistema Atp (necessario per il trasporto di merci deteriorabili), e dunque inadeguato a mantenere le temperature di trasporto ed a garantire l’integrità del prodotto.

Il pescato non ancora venduto – circa 5 chili e mezzo – è stato posto sotto sequestro e destinato al reparto veterinario dell’Asp, che ne valuterà le condizioni. Per i due venditori è invece scattata una denuncia a piede libero per abusivismo commerciale, in quanto non in grado di produrre documentazione commerciale, ma anche per mancanza di tracciabilità dei prodotti in vendita. Elevata una sanzione di oltre 4.500 euro.