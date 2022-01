Scuola, ripartenza a macchia di leopardo. Istituti chiusi a Reggio, proteste a Catanzaro

Riavvio delle lezioni a macchia di leopardo in Calabria dove gli unici istituti chiusi per ordinanza sindacale sono quelli di Reggio Calabria.

A Cosenza l'80% circa degli studenti si è regolarmente presentato, così come il 90% dei docenti. Tuttavia sono arrivate diverse richieste di dad da parte dei genitori e ragazzi a causa dei disagi dei trasporti. I presidi non hanno accolto le richieste alla luce della direttiva ministeriale.

Situazione complessa invece a Catanzaro dove gli studenti hanno protestato e non si sono presentati in aula per contestare la decisione del sindaco di non chiudere le scuole (QUI).