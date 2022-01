Tragedia sulla 107 Silana-Crotonese, un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale che si è verificato sulla statale 107 nel comune di San Giovanni in Fiore.

Sul sinistro, in cui sono rimaste coinvolte due vetture, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas che stanno gestendo la viabilità.

Al momento il traffico sul tratto di strada è bloccato ed è stato deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto.