Covid. A Caloveto 20 casi positivi da accertare con tampone molecolare

Sono saliti a 20 i casi positivi al tampone rapido comunicati dall’Asp di Cosenza al Comune di Caloveto e in attesa di essere confermati dal molecolare. È arrivata in queste ore la comunicazione dei nuovi 11 esiti per i quali è stata disposta la quarantena. È quanto fa sapere il sindaco Umberto Mazza.

Il primo cittadino se da una parte ha convocato i soggetti interessati per sottoporli al test molecolare, dall’altra invita i cittadini ad attenersi alle comunicazioni istituzionali di Comune e Asp e chiede inoltre a comportamenti responsabili, di evitare assembramenti, rispettare il distanziamento interpersonale e usare la mascherina FFP2 anche all’aperto