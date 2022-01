Controlli della Polfer, un arresto e 5 multe

È di un arresto, 5 multe e 4.600 persone controllate il bilancio delle attività di controllo da parte della Polizia ferroviaria nel periodo delle feste di Natale. Inoltre gli agenti hanno rintracciato tre minori non accompagnati, poi restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Nel complesso sono state 494 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 29 quelle a bordo di 38 treni.

Lungo linea sono state impiegate compressivamente 41 pattuglie, mentre 18 sono stati i pattuglioni straordinari, dei quali numerosi quelli in funzione antiborseggio in abiti civili, per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.