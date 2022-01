Ancora sangue sulla 106: incidente a Corigliano Rossano, morto un 19enne

Ancora sangue sulla statale 106 dove questa notte un ragazzo di 19 anni ha perso la vita.

Luca Ludone, questo il nome del giovane deceduto a seguito di un incidente stradale, era alla guida della propria Fiat 500 quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada nel tratto in contrada Toscano Joele a Corigliano Rossano.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dall’auto ed i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo.

Sull’incidente i carabinieri di Corigliano Rossano hanno avviato le indagini.