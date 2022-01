Calcio a 5, la Royal Team soffre ma porta a casa la vittoria

Soffre la Royal Team Lamezia nella partita contro la Futsal Rionero. La squadra biancoverde riesce a superare le lucane per 5-4 e dopo oltre un mese torna al Palasparti.

In avvio la squadra lucana si porta in vantaggio, a causa di un errore difensivo della Royal e Hachitu è libera di segnare. Dopo un paio di ottimi interventi del portiere ospite, ancora uno svarione difensivo rischia di portare le ospiti sul doppio vantaggio.

È al settimo minuto che la squadra lucana segna il secondo gol, grazie all’assist di Borraccino per Di Vincenzo che sorprende Toledo. Al 8'17" Ferreira aggancia un pallone nella metà campo avversaria e accorcia le distanze.

Al decimo minuto il Rionero segna il terzo gol, lancio lungo di Crocco per Iorio che supera Calendi e tira in porta, respinge Toledo che nulla può sul tap-in di Monaco. E la Royal Team si sveglia. Al 15'34 è ancora Julia Ferreria ad accorciare le distanze, la brasiliana riceve palla direttamente da calcio d'angolo e tira in porta sorprendendo l'estremo difensore ospite. Forcing finale delle lametine ma il primo tempo termina sul 2-3.

L'intervallo fa bene alla Royal Team che rientra in campo più determinata. Dopo 100 secondi è De Sarro a trovare la rete del 3-3, è brava la lametina a recuperare palla e a tirare di prima intenzione. nulla può Crocco. Dopo 60 secondi è ancora la capitana a rendersi pericolosa, ma il tiro si infrange sulla traversa.

Dopo 5 minuti espulsione nelle fila della Royal, Calendi già ammonita riceve il secondo giallo per un fallo su una ripartenza. Fallo che sinceramente ai più non è sembrato, piuttosto un contrasto sul pallone che poi fa perdere l'equilibrio Borraccino dopo essere ripartita.

Biancoverdi costrette all'inferiorità numerica. Pressing del Rionero che però non sortisce nessun risultato. Rientra la Marin che ristabilisce la parità numerica.

Al 15'40 tiro da fuori delle lucane, Toledo respinge sui piedi di Russo che da un metro insacca. Esultanza spropositata delle giocatrice che porta la reazione della panchina locale, a farne le spese è un collaboratore che viene allontanato.

La Royal accusa il colpo, Ferreira è colpita da alcuni acciacchi e si accomoda in panchina. Ma De Sarro e compagne tolgono fuori l'orgoglio e si buttano a capofitto in attacco. Mossa di mister Giorgi che gioca con De Sarro portiere in movimento. Scelta azzeccata quella del mister che porta la Royal a ribaltare il risultato.

A 16'56 è Aliotta su tiro di Ferreira a portare in parità il match e Villagra, a 15'53, che ribadisce in rete dopo un altro tiro di Ferreira trova la rete della vittoria. Scoppia l'esultanza da parte delle lametine, grandissima è la gioia anche sugli spalti per questo risultato cercato e trovato. Assalto finale del Rionero ma il risultato non cambia, la Royal porta a casa tre punti importanti in vista del delicato match di domenica col Cus Cosenza.

Royal Team Lamezia - Futsal Rionero 5-4. Royal Team Lamezia: Toledo, Marin, Branca, Perri, Ferreira, Aliotta, Angotti, Calendi, Villagra, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi. Futsal Rionero: Crocco, Carlucci, Borraccino, Cerone, Di Iasio, Hachitu, Di Vincenzo, Maratea, Russo, Sirna.