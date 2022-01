Il Covid corre in Calabria, “zona rossa” a Platì. Misure più stringenti in altri 10 comuni

Il Covid-19 avanza in Calabria e per questo motivo il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha disposto la “zona rossa” per Platì e la “zona arancione” per altri dieci comuni del reggino. Le misure più restrittive a Platì saranno in vigore da oggi e dureranno fino al prossimo 16 gennaio.

La “zona arancione” è stata istituita invece ad Africo, Benestare, Bianco, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica, per un periodo di 10 giorni, dal 10 gennaio e fino a tutto 19 gennaio .

Proroga inoltre della “zona arancione” per Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, Rosarno, San Roberto, Taurianova e nel Comune di Polistena, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 16 gennaio.