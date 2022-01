Bocce. A Sharon Cotroneo la prima gara femminile dell’anno

Vittoria per Sharon Cotroneo che si è aggiudicata la prima gara femminile dell’anno. La Federazione Italiana Bocce Calabria ha scelto di tenere a battesimo la stagione 2022 con la gara promozionale individuale femminile organizzata nel bocciodromo comunale di Cosenza.

Nei primi posti tre atlete su quattro sono della società Villa Arangea di Reggio Calabria che continua a crescere e ad ottenere consensi in campo femminile, sempre trascinata da Sharon Cotroneo, regina della gara. La ventiduenne reggina, campionessa regionale in carica, ha sbaragliato la concorrenza con le sue doti ormai acclarate e anche con un pizzico di fortuna - che, si sa, aiuta gli audaci - nel duello finale con Ida baleno (Città di Rende, Cs). Al terzo e quarto posto si sono classificate rispettivamente Elisa Francesca Turro, appena tredicenne - che si è arresa solo alla più quotata compagna di squadra Cotroneo per 4-10 - e Francesca Campicelli (superata da Ida Baleno 6-10).

Soddisfatto il presidente D'Ambrosio che a margine ha ringraziato tutte le atlete, gli accompagnatori, i delegati provinciali, gli arbitri, con in testa "il sempre giovane Franco Mandoliti" - che ha diretto la gara alla veneranda età di quasi 89 anni - “per questa giornata di sport all'insegna della sportività e della gioia di stare insieme”.

Prossimo appuntamento: domenica 23 gennaio prima gara ufficiale con il "1° Trofeo Ritacca Grandi Impianti e Bar Nudo", gara a coppie regionale al bocciodromo comunale Città di Rende.