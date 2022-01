Acquedotto Alaco, lavori sospesi a causa del maltempo

Lavori sospesi all’acquedotto Alaco: la Sorical, società che gestisce gli impianti idrici calabresi, ha infatti informato le Prefetture di Vibo Valentia e Reggio Calabria che a causa delle cattive condizioni meteo ha dovuto decidere di interrompere le attività sull’impianto.

Il maltempo non consente infatti in alcun modo ai mezzi meccanici di poter trasportare in piena sicurezza il cemento necessario per la gettata dei blocchi di ancoraggio.

La Sorical fa sapere che i lavori riprenderanno domani mattina, alle prime luci del giorno, quando verrà ripristinata la pista per l’accesso al sito del cantiere, al momento impraticabile.

L’acquedotto Alaco è il ramo tirrenico. Con due distinti assi di adduzione, serve numerosi comuni della provincia di Vibo Valenzia, compreso il capoluogo, ed anche altri popolosi centri della provincia di Reggio Calabria, tra cui Rosarno e Gioia Tauro.

Proprio la provincia vibonese a causa anche di un cedimento registrato nell’altro impianto, quello dell’Abatemarco, è da alcuni giorni con i rubinetti a secco con evidenti disagi per la popolazione.

Disagi che sono iniziati, per la precisione, mercoledì scorso, 5 gennaio, quando la società idrica ha dovuto fermare entrambe gli impianti per due gravi cedimenti alle condotte (QUI).