Scuole in presenza a Drapia, il sindaco: “Mantenere alta l’attenzione”

Scuole in presenza a Drapia. È quanto comunica il sindaco, Alessandro Porcelli, che in una lettera indirizzata alla cittadinanza ha deciso di comunicare la propria intenzione di evitare le lezioni in dad.

Decisione assunta a seguito dell’incidenza del Covid-19 sul territorio comunale: “La percentuale complessiva dei contagiati è dell’ 1.7 % - cittadini contagiati 36 (sommatoria dei dati ufficiali e ufficiosi considerate le difficoltà di tracciamento da parte dell’Asp)”.

“La recrudescenza della variante “Omicron”, gli scenari evolutivi del virus e le successive proiezioni di contagio indicano il mese di febbraio come picco di nuovi contagi e, l’esperienza pregressa maturata, ci porta ad avere indicazione di un tempo di durata di 2 mesi dal picco prima che la situazione dei contagi possa ritornare a valori prossimi alla zona bianca. Al netto delle evoluzioni e delle continue attività di screening e monitoraggio che verranno fatte, ad oggi ritengo opportuno mantenere la fruizione dei contenuti didattici in presenza”.

“Lo strumento della didattica a distanza, sperimentata nel nostro Istituto, pur in situazione di emergenza, ha dato buoni risultati nel precedente anno scolastico. Ma non è il target, è una soluzione alternativa. Ed è il messaggio che ho colto anche dall’affluenza copiosa di genitori e figli “che ringrazio” presso gli hub vaccinali per sottoporsi alla prima dose. Rimandare gli alunni a casa sarà l’ultima cosa che faremo, è un dovere nei confronti delle nuove generazioni e sarebbe un’enorme ingiustizia nei confronti di tutti i genitori”.

Porcelli invita poi la cittadinanza a indossare le mascherine ffp2, lavarsi le mani, mantenere il distanziamento fisico, simanere a casa in caso di sintomi anche influenzali.