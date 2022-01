Covid, altri 1.686 casi e 7 decessi. Aumenta pressione su ospedali: 15 nuovi ricoveri

Calo dei contagi in Calabria dove oggi, domenica 9 gennaio, i nuovi positivi scoperti con i 10.363 tamponi processati sono 1.686. Una flessione della curva dunque, dato che ieri i positivi sono stati 2.576, ma con 17.648 test processati (LEGGI).



Sono invece sette i decessi dell’ultima giornata: due nel Cosentino, nel Vibonese e nel Crotonese, uno nel Reggino. Mentre stando al bollettino della Protezione civile i positivi sono così distribuiti: 618 nel Reggino, 448 nel Vibonese, 324 nel Cosentino, 247 nel Catanzarese, 47 nel Crotonese.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 127.284, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.671. I guariti di oggi sono 739, per un totale di 97.900 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 27.713 (+940)

E aumenta la pressione sugli ospedali. Nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 15 pazienti (11 nel Reggino, tre nel Cosentino, due nel Vibonese e un paziente residente fuori regione, mentre le dimissioni sono due e si sono verificate nel Crotonese). Di fatto nei reparti ordinari si trovano 378 paziente, a fronte dei 34 pazienti (+2) ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano invece 27.301 persone (+923).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 618, per un computo totale di 46.931. Attualmente i casi attivi sono 10.024, di cui 155 ricoveri in reparto (+11); 12 in terapia intensiva; 9.857 in isolamento domiciliare (-61). I casi chiusi sono 36.907, di cui 36.429 guariti (+667); 478 deceduti (+1). L'Asp di Cosenza comunica 326 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Nel Cosentino il bollettino registra 324 nuovi positivi, per un totale di: 36.063. Attualmente i casi attivi sono 6.464, di cui 109 ricoveri in reparto (+3); 8 in terapia intensiva; 6.347 in isolamento domiciliare (+315). I casi chiusi sono 29.599, di cui 28.853 guariti (+6); 746 deceduti.

Nel Catanzarese dove, da febbraio si sono ammalati in 17.070, oggi in 247. Attualmente i casi attivi sono 3.959, di cui 80 ricoveri in reparto; 14 in terapia intensiva (+2); 3.865 in isolamento domiciliare (+241). I casi chiusi sono 13.111, di cui 12.932 guariti (+2); 179 deceduti (+2).

Nel Crotonese oggi i positivi sono 47, su un totale di 11.498. Attualmente i casi attivi sono 1.366, di cui 22 ricoveri in reparto (-2); 0 in terapia intensiva; 1.344 in isolamento domiciliare (+19). I casi chiusi sono 10.132, di cui 9.999 guariti (+28); 133 deceduti (+2).

Nel Vibonese dove i nuovi positivi sono 448, da inizio pandemia il computo totale è: 14.022. Attualmente i casi attivi sono 5.638, di cui 10 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 5.628 in isolamento domiciliare (+408). I casi chiusi sono 8.384, di cui 8.259 guariti (+36); 125 deceduti (+2).

Per quanto riguarda il setting dei residenti fuori regione è stato il totale dei positivi è: 1.700, mentre oggi i positivi sono 2. Gli attuali positivi sono 262, di cui due ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 260 in isolamento domiciliare (+1). I guariti sono 1.428; i deceduti 10.