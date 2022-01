Impianti di riscaldamento in tilt: rientro a scuola rinviato per gli studenti di due istituti di Crotone

Rientro a scuola posticipato per gli studenti della sede centrale dell’Istituto Alcmeone e dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Crotone. A stabilirlo è un’ordinanza comunale, non per covid ma bensì per un problema riscontrato nel riavvio degli impianti di riscaldamento dei suddetti istituti.

Quanto all’istituto comprensivo “Alcmeone”, l’Ente precisa in una nota: “In considerazione del riscontrato problema nel riavvio dell’impianto di riscaldamento della sede centrale di via Giovanni Paolo II, civico 330, e che la ditta responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà comunale, a seguito di sopralluoghi e di attività svolte nei giorni addietro, ha comunicato l’impossibilità - stante la complessità dell’intervento di ripristino da effettuare - di garantire il funzionamento dell’impianto di riscaldamento in occasione della ripresa delle attività scolastiche prevista per giorno 10.01.2022 è stata disposta, con ordinanza, la sospensione delle attività didattiche in presenza per i giorni 10 e 11 gennaio 2022 presso la sede centrale di via Giovanni Paolo II, civico 330, dell’istituto comprensivo “Alcmeone”.

Nella stessa nota viene inoltre precisato che per “gli altri plessi dell’Istituto comprensivo “Alcmeone” le attività didattiche si svolgeranno con le modalità ordinarie già previste dalla vigente normativa in materia”.

Per quanto riguarda il guasto riscontrato all’impianto di riscaldamento dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, la nota del Comune precisa: “Allo stesso modo, dovendo procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per il giorno 10 gennaio 2022 presso la sede centrale di via Venezia, civico 97”.