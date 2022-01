Covid, non diminuiscono i contagi (+2.576) ed i decessi (+6)

Galeotta fù quella cena di Natale o quella rimpatriata di Capodanno: in Calabria i contagi dopo le festività continuano a rimanere alti, ed il bollettino odierno certifica un trend che sembra invertirsi solo in caso di una diminuzione dei tamponi processati.

Nelle ultime 24 ore infatti sono emersi ben 2.576 nuovi casi in tutta la Regione, a fronte di 439 guariti. Non accennano a diminuire i decessi, con altre 6 vittime, mentre si registra un leggero miglioramento sul fronte dei ricoveri, con 10 pazienti dimessi nelle ultime 24 ore.

Si conferma più colpita la provincia di Reggio Calabria (+979), seguita da Vibo Valentia (+569), Cosenza (+427), Catanzaro (+314) e Crotone (+278), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+9). Processati complessivamente 1 milione e 757.925 tamponi (+17.648) con un tasso di positività al 14,60%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 46.313 (+972), mentre i casi attivi sono 10.074. Di questi: 9.918 in isolamento, 144 in reparto ed 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 35.762 i guariti e 477 i decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 13.574 (+569) mentre gli attivi sono 5.228. Di questi: 5.220 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.223 i guariti e 123 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 35.739 (+427), mentre i casi attivi sono 6.146. Di questi, 6.032 sono in isolamento, 106 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.847 guariti e 746 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 16.823 (+314), mentre i casi attivi sono 3.716. Di questi, 3.624 in isolamento, 80 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.930 i guariti e 177 decessi.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati rimangono infariati a 11.451 (+278) mentre gli attivi sono 1.349, di cui 1.325 in isolamento domiciliare e 24 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.971 i guariti e 131 i deceduti.