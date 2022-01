Maltempo, in arrivo freddo e neve: allerta gialla in parte della Calabria

Una perturbazione proveniente dal nord-atlantico sta colpendo tutta la penisola, e nella giornata di domani interesserà particolarmente il centro-sud. Lo annuncia la Protezione Civile, che per domenica 9 gennaio ha diramato diverse allerte non solo per pioggia ma anche per neve, che cadrà anche a bassa quota.

La neve scenderà sui settori orientali dell'Emilia-Romagna, ma anche sulle Marche, sull'Umbria, sul Lazio, sull'Abruzzo e sul Molise: qui si attendono imbiancate a partire dai 400-600 metri. L'allerta per neve si tramuta invece in rischio idrogeologico per temporali, che interesserà anche Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.