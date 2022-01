Vibo, per l’emergenza idrica le scuole rimangono chiuse

Anche a Vibo Valentia le scuole non riapriranno il prossimo lunedì, 10 gennaio. Lo rende noto la sindaca Maria Limardo, che con apposita ordinanza ha fatto slittare di due giorni la riapertura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado, che riprenderanno le lezioni in presenza non prima del 12 gennaio.

Una decisione che non è dovuta all’andamento dei contagi da coronavirus – situazione che ha portato diversi sindaci calabresi a disporre la dad per una o più settimane – ma è dettata da un’altra criticità: la rottura dell’acquedotto Alaco (LEGGI), ancora in riparazione da parte di Sorical.

Secondo quanto riferito in una prima stima, i lavori di ricostruzione della condotta (franata per diversi metri in territorio di Serra San Bruno) dovrebbero permettere la messa in funzione della rete idrica a partire proprio da lunedì prossimo. Tuttavia, l’incertezza nelle tempistiche ha portato l’amministrazione a sospendere le lezioni: senza acqua infatti le aule scolastiche non possono essere lavate e sanificate.