Caloveto, sospese le lezioni scolastiche: si torna in classe a fine mese

Anche il comune di Caloveto si unisce a quelli che hanno deciso di sospendere il rientro in classe, almeno per il momento. Il primo cittadino Umberto Mazza ha infatti annunciato, dopo apposita riunione con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Bennardo”, di rinviare il rientro in classe al prossimo 24 gennaio.

Una decisione presa a causa dei contagi registrati nel centro, tra cui figurerebbero sia studenti che docenti e personale scolastico. “Pur in assenza di dati precisi non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all’adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia” si legge nel documento.

Il sindaco ha poi ribadito l’appello a mantenere atteggiamenti responsabili: evitare assembramenti, rispettare il distanziamento ed utilizzare le mascherine anche all’aperto.