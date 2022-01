Lutto per la politica calabrese: scompare Carmelo Pujia

Carmelo Pujia

La politica calabrese è in lutto per la morte di Carmelo Pujia. L’esponente storico della Democrazia Cristiana, originario di Polia, nel Vibonese, si è spento a Roma all’età di 94 anni.

Carmelo Pujia è stato deputato della Democrazia Cristiana per tre legislature e sottosegretario di Stato al Tesoro nei governi Goria e De Mita e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Andreotti VII. Assessore e consigliere regionale in Calabria, è stato dal 1970 al 1975 anche presidente della Provincia di Catanzaro. I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata.