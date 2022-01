Incidente sulla 106 nel catanzarese: coinvolti due mezzi, feriti i conducenti

Due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sulla strada statale 106 “jonica” in località Sant’Andrea apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro.

A bordo dei mezzi, una Fiat Multipla ed una MiniCooper, viaggiavano i soli conducenti che, feriti, sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro- distaccamento di Soverato -il cui intervento è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri circa la dinamica del sinistro.

(Ultimo aggiornamento alle 12.11)