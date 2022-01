Fib Calabria: la stagione 2022 parte con le donne

La stagione dell'anno solare 2022 delle bocce in Calabria parte in rosa! A conferma della grande attenzione e del rinnovato impulso che la Fib Calabria intende dare al settore, la prima gara dell'anno organizzata dal comitato regionale, in programma domenica 9 gennaio, è la gara promozionale femminile individuale in programma al “Bocciodromo comunale Città di Cosenza” (sito in Piazza Giovanni Amendola).

«Ritengo che avvio migliore non ci potesse essere. Da sempre ho sposato le direttive nazionali che mettono le donne al Centro del Progetto Fib. A tal proposito anticipo che in Primavera (Covid permettendo) organizzeremo presso il Nuovo Centro Federale Regionale "Città di Cosenza" una gara femminile di cui non svelo altro per non rovinare la sorpresa». Queste le parole del presidente del C.R. Fib Calabria Francesco D'Ambrosio.