Le iniziative Soroptimist per il 2022: borse di studio Sie e corso alla Bocconi

Il 2022 parte con sprint per il Soroptimist International, da sempre impegnato in azioni concrete per l’avanzamento della condizione femminile. Ben due le iniziative a tal riguardo che il Club di Catanzaro del Soroptimist, presieduto da Elisabetta Vigliante, rilancia sul territorio.

“Siamo donne al fianco delle donne – afferma la presidente Vigliante – E' importante ascoltare le proprie aspirazioni e stimolare i talenti che si possiedono. Siamo convinte che la formazione sia un elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del lavoro. Proponiamo con gioia questi progetti che riteniamo delle opportunità preziose.”

La SIE (Federazione Europea del Soroptimist) ha bandito, anche quest'anno, un numero consistente di Borse di Studio, per un importo massimo di 15 mila euro, che sostengono i progetti di vita e di formazione di donne per cambiare in meglio la propria esistenza e quella della società in cui operano.

Le Borse di Studio si rivolgono a donne che intendano completare la loro formazione nell’ambito della loro professione/carriera, in qualsiasi materia o livello di istruzione, ma con particolare attenzione alle materie STEM (fisica, matematica, scienze e tecnologie informatiche); donne che intendano compiere un cambio di attività o nella carriera, in qualsiasi materia o livello di istruzione; donne provenienti da paesi in via di sviluppo appoggiate a un Club Soroptimist della Federazione Europea, che desiderino migliorare la propria formazione professionale o istruzione ai fini di un avanzamento nella carriera.

Le Borse di studio SIE sono riservate a candidate che, avendo iniziato un corso di studi o di formazione, si trovino in difficoltà nel portarlo a conclusione, con una particolare attenzione alle domande che propongono progetti con una ricaduta vantaggiosa per la società nella quale la candidata vive e opera. Le proposte devono essere presentare entro il 15 gennaio 2022.

E, poi, torna la possibilità, offerta dal Soroptimist di partecipare gratuitamente al corso “Leadership e genere: una sfida sostenibile” realizzato dalla SDA Bocconi - School of management, dell’Università Bocconi di Milano. Un percorso di sviluppo al femminile per consentire di riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro e i possibili limiti, organizzativi e soggettivi, che la maggior parte delle donne incontra nella vita professionale; ma anche per offrire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo.

Il Corso si rivolge a giovani donne, di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 28 febbraio 2022), in possesso di laurea specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate o abitualmente dimoranti, anche se fuori sede per motivi di studio, negli ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist International d’Italia.

Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2022 alla sede del Club Soroptimist o all'indirizzo della Presidente del Soroptimist Club presente sul territorio corrispondente alla residenza.

Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie da lei nominate.

Il Corso si articola in tre giornate di formazione, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei periodi: 25-26-27 maggio; 15-16-17 giugno; 29-30-1 luglio Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei tre periodi. La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano e sarà svolto da docenti della Bocconi.

Alle lezioni di inquadramento teorico saranno affiancate analisi e discussione di case histories e di incidents, proiezione di filmati, role-modeling e testimonianze.