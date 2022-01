Scuola, slitta il rientro a Girifalco: in programma una tre giorni per i vaccini

Anche il Comune di Girifalco ha scelto la via della prudenza: a seguito dell'accertamento di ulteriori 12 casi di coronavirus - che fanno salite il totale a quota 74 - l'ente ha deciso di sospendere il rientro in classe previsto per il prossimo 10 gennaio, facendolo slittare al 15.

Con l'aiuto dei sanitari del Coc, della Pro Loco e della Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale ha allestito un centro screening in Via Boccaccio, che nel corso della prossima settimana sarà impiegato anche per sottoporre a screening (tramite test rapidi antigenici) tutti gli studenti, i docenti ed il personale Ata.



Inoltre, sempre dall'ente fanno sapere che è in via di definizione una tre giorni di vaccini anti-covid, per i quali saranno resi noti maggiori dettagli nei prossimi giorni.