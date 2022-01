Reggio, arriva la conferma: scuole chiuse fino al 15 gennaio

"Abbiamo assunto questa decisione, che è stata pienamente condivisa dai componenti della task force consapevoli del momento che stiamo vivendo in conseguenza della nuova ondata di contagi causata dalla variante Omicron del Covid 19". Questo il contenuto del messaggio diramato nella serata odierna dal sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che ha annunciato una ulteriore sospensione delle attività scolastiche in presenza.

"È necessario in questa fase attuare un attento monitoraggio della situazione e nel contempo favorire la campagna vaccinale, con particolare attenzione alle fasce d'età comprendenti bambini e ragazzi" spiega ancora il sindaco pro tempore. "Naturalmente, tale misura potrà essere eventualmente prorogata nei prossimi giorni, in ragione delle ulteriori esigenze che verranno imposte dalla diffusione dei contagi, contemplando la possibilità di un nuovo allungamento del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza".

Brunetti ha dunque firmato l'apposita ordinanza che fa slittare il rientro in classe al prossimo 15 gennaio, al termine di una riunione nella quale erano presenti anche gli assessori Demetrio Delfino e Lucia Nucera, oltre che il consigliere Giuseppe Giordano.