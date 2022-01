Tenta di rubare l’incasso di una pizzeria, sorpreso ed arrestato

Avrebbe tentato di rubare l'incasso di un ristorante-pizzeria sito a Corigliano Scalo, ma è stato sorpreso per ben due volte: prima dal figlio del titolare dell'attività e poi dai Carabinieri. Non è andata bene al quarantaquattrenne pregiudicato fermato poco dopo la mezzanotte, che è stato tratto in arresto in flagranza di reato per una tentata rapina.

L'uomo, con precedenti specifici, si sarebbe introdotto all'interno dell'attività commerciale e, sicuro di essere lontano da occhi indiscreti, avrebbe iniziato a sottrarre del denaro dalla cassa. Complessivamente, sarebbe riuscito a "prelevare" circa 200 euro in banconote di vario taglio.

Tuttavia, sarebbe stato sorpreso dal figlio del titolare dell'attività: dopo un breve litigio, questo avrebbe iniziato a colpire il malvivente con calci e pugni, causandone la fuga. Nel mentre, un pattuglia di Carabinieri di passaggio nella zona è stata fermata ed avvisata di quanto accaduto, iniziando prontamente le ricerche del fuggiasco.

L'uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione, mentre il denaro è stato recuperato poco distante, in una aiuola a pochi metri dall'abitazione. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito il quarantaquattrenne è stato trasferito per direttissima presso il carcere di Castrovillari.