Calcio a 5. Il Covid fa slittare la Final Four di Coppa Italia

La situazione pandemica relativa alle diverse positività al Covid 19 emerse nel gruppo squadra del Cataforio ha costretto il Comitato Regionale Calabria a rinviare la semifinale della compagine reggina in programma sabato 8 gennaio alle ore 16 e, di conseguenza, a posticipare la Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5. Invariato il programma, per consentire il regolare svolgimento, l'evento verrà disputato nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022.