Lattarico. Gatto intrappolato in un artifizio rudimentale: salvato dai Carabinieri

Si è conclusa con un lieto fine la brutta disavventura vissuta da un gatto a Lattarico, nel cosentino, rimasto intrappolato in un artifizio rudimentale per la cattura di fauna selvatica.

Per fortuna, alcuni passanti hanno sentito il miagolio provenire da alcuni terreni agricoli di via Ventolille e, trovato l’animale intrappolato in un artifizio rudimentale a scatto, hanno allertato la centrale operativa dei Carabinieri di Cosenza.

Solo grazie all’intervento dei militari accorsi tempestivamente per salvarlo, si è evitato che il felino rimanesse ferito. I Carabinieri di Lattarico congiuntamente ai militari dell’Arma Forestale di Montalto Uffugo, si sono infatti immediatamente diretti sul posto, fortunatamente avevano portato le tronchesi per il loro intervento e con esse sono riusciti a tagliare la trappola ed a liberare l’animale che subito dopo si è allontanato nei terreni limitrofi senza riportare per fortuna lesioni.

La trappola rudimentale, era collocata in un fondo agricolo con l’intento di catturare, le prede al proprio passaggio, secondo metodiche purtroppo sempre più in uso ai bracconieri, soprattutto per quanto concerne cinghiali e caprioli ma anche piccoli mammiferi, come lepre, tasso ed istrici.

E’ importante evidenziare inoltre, come tali congegni illegali spesso provochino gravi incidenti anche a malcapitati frequentatori a vario titolo di zone rurali che sovente restano vittime di tali trappole.

L’autore del vile gesto resta al momento ignoto, mentre la trappola è stata posta in sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.