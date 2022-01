Tampone prima di rientrare a scuola a Vaccarizzo: Sindaco invita studenti a giornata screening

In vista della riapertura delle scuole, fissata per il 10 gennaio, a Vaccarizzo Albanese è stata fissata per domani, sabato 8, dalle ore 14 in poi a Palazzo Marino, una giornata di tamponi per garantire un rientro in sicurezza.

“La giornata di screening rappresenta l’opportunità per gli studenti di rientrare a scuola, dopo la pausa delle vacanze natalizie, in piena sicurezza”. È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo invitando le famiglie ad aderire all’iniziativa ed accompagnare anche i più piccoli ad effettuare il tampone rapido che sarà somministrato dai volontari dello SPRAR e della Croce Rossa. Chi vuole, potrà prenotarsi al numero 371 3400878.

“I casi positivi da tampone antigenico comunicati dall’Azienda Sanitaria Provinciale ed in attesa di essere confermati dal molecolare sono ad oggi 26. È fatto obbligo – ricorda il Primo Cittadino - a chi risultasse Positivo al Covid - 19 a seguito di un tampone fai-da-te acquistato in farmacia, di comunicarlo all'ASL competente ed al Comune”.

“L’invito alla cittadinanza è a mantenere anche all’interno delle mura domestiche comportamenti responsabili, evitando assembramenti e ad utilizzare, anche all’aperto, la mascherina FFP2”, conclude il promo cittadinoi.