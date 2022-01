Cassano all’Ionio: in arrivo agevolazioni tributarie per incentivare l’avvio di nuove attività

L’Amministrazione Comunale della Città di Cassano All’Ionio, al fine di incentivare quanti possono essere sono interessati alla creazione di nuove attività commerciali su tutto il territorio comunale e, anche e soprattutto nel Centro Storico, per perseguire tale obiettivo ha proposto l’introduzione di forme di agevolazioni per consentire alle attività nuove di avere dei benefici.

A tal fine, per favorire e sostenere maggiormente la creazione di nuove attività sul territorio comunale e nel centro storico, in particolare, la Giunta Comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale Ciriaco Di Talia, con l’approvazione di un atto formale, ha ritenuto opportuno concedere l’esenzione dal pagamento dei tributi comunali per cinque anni a tutte le attività che nasceranno con sede a Cassano All’Ionio.

L’estensione, passerà, invece, da cinque a sei anni – si legge in una nota - per quelle imprese che verranno insediate nel borgo antico della città. Tale esenzione, infatti, sarà riconosciuta a favore dei soggetti che intendano realizzare nuove attività imprenditoriali con sede operativa e/o unità locale situata nel territorio comunale e che tali attività, considerate come “nuove”, sono solo quelle che verranno avviate “ex novo” a decorrere dal 1° gennaio 2022 che non siano in rapporto di continuità soggettiva con quelle esercitate in precedenza.