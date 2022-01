Premio Italo 2022, il mondo della fotografia in mostra a Schiavonea

Si chiuderà l’otto gennaio il Premio Italo. Largo Viareggio, nel borgo marinaro di Schiavonea, ospiterà infatti le fotografie del premio nato dall’International Grand Prix Rainbow – Premio “Rossano-La Città del Codex”, attivo dal 2015. Questo nel 2019 si è evoluto, a seguito della fusione, nel Premio Italo includendo un premio letterario in collaborazione con RISME (la rivista che non devi spolverare).

Questa è la settima edizione con la quale l'Amministrazione Comunale, in accordo con gli organizzatori, vuole presentare ai cittadini un evento dall'alto valore civico e culturale.

“Porteremo letteralmente a Schiavonea il Mondo della Fotografia e la Fotografia del Mondo - afferma Nilo Domanico, fondatore con Luigi Graziano del gruppo social Rainbow al quale sono iscritti 26mila fotografi provenienti da ogni angolo del mondo - quotidianamente sul gruppo vengono pubblicate circa 350 fotografie in base ad un tema ogni giorno diverso per un totale, su base annuale, di circa 110mila foto. Da queste vengono selezionate ogni giorno 12 finalisti, 3 vincitori e la Cover, per un totale di circa 320 Foto-Cover all’anno”.

I giudici dislocati nei 5 continenti hanno selezionato tra queste le migliori 24 Fotografie che saranno esposte dal 3 al 9 gennaio a Schiavonea, mentre l’8 gennaio sarà annunciata la Foto Vincitrice per il 2021.