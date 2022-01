Il X Cimento invernale della Locride

Erano cinque le persone che hanno risposto alla chiamata del X Cimento invernale della Locride. Così il primo dell’anno cinque persone si sono trovate sulla spiaggia all’altezza della piazza Nosside del lungomare di Locri, e hanno partecipato all’edizione 2022, senza tuttavia il sostegno di amici e parenti.

Sì, perché l’edizione 2022, organizzata dall’associazione Zephyria e l’Università Popolare ArtInMovimento, si è svolta senza troppo clamore, per evitare qualsiasi forma di assembramento.

“Siamo contenti di aver dato continuità al nostro evento, recuperando l’edizione dello scorso anno che per ovvi motivi era stato sostituita da un momento meditativo. Siamo felici di aver potuto fare qualcosa insieme, senza fronzoli e animati semplicemente dalla voglia di divertirci. Abbiamo voluto così celebrare la festa dell’Epifania: che sia una vera manifestazione di intenti di unione, comprensione e bellezza. Rimandiamo all’anno prossimo: appuntamento per il 26 dicembre 2022 per l’undicesima edizione del Cimento Invernale della Locride. E finalmente potremo sarà stessa spiaggia, stesso mare e stessa data”, afferma Annunziato Gentiluomo, presidente di entrambe le associazioni.