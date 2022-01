Il Covid-19 corre in Calabria, in un giorno 2.602 nuovi casi e 9 decessi

Sono 2.602 i nuovi casi di Covid in Calabria, 9 i decessi (tre nel Reggino, due nel Vibonese e nel Cosentino, uno nel Crotonese e nel Catanzarese) e 11.810 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ma sono anche tre i ricoveri dell’ultima giornata nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva. Corre dunque il Covid-19 nella nostra regione, visto che nel bollettino di ieri i positivi erano 2.404 (LEGGI).

È boom di casi nel Reggino dove i positivi sono 1.322, mentre sono 579 nel Vibonese, 363 nel Cosentino, 265 nel Catanzarese, e 71 nel Crotonese. Sono invece due i positivi del setting fuori regione.

Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 121.553, mentre sono 1.656 i casi totali di decessi per o con il coronavirus. I guariti delle ultime 24 ore sono 737, per un totale di 96.601 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 23.296 (+1.856).

Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. Nei reparti ordinari sono stati ricoverati tre nuovi pazienti (due nel Catanzarese, uno nel Reggino e uno nel Cosentino, e una dimissione nel Crotonese) per un totale di 356 pazienti. In terapia intensiva si trovano invece 30 persone (+1). In isolamento domiciliare si trovano in 22.910 (+1.852).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino da febbraio si sono ammalati in 44.672, oggi in 1.322. Attualmente i casi attivi 8.619, di cui 145 in reparto (+1); 11 in terapia intensiva; 8.463 in isolamento domiciliare (+839). I casi chiusi sono 36.053, di cui 35.579 guariti (+479); 474 deceduti (+3).

Nel Cosentino in 24 ore i positivi registrati nel bollettino sono 363, per un totale di 34.955. Attualmente i casi attivi sono 5.409, di cui 26 ricoveri in reparto (+1); 9 in terapia intensiva (+1); 5.298 in isolamento domiciliare (+317). I casi chiusi sono 29.546, di cui 28.803 guariti (+42); 743 deceduti (+2). L'Asp di Cosenza comunica 365 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Nel Catanzarese, dove il computo totale di casi si attesta a quota: 16.444, i positivi di oggi sono 265. Attualmente i casi attivi sono 3.412, di cui 72 ricoveri in reparto (+2); 10 in terapia intensiva; 3.330 in isolamento domiciliare (+246). I casi chiusi sono 13.032, di cui 12.855 guariti (+16); 177 deceduti (+1).

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 71, mentre il totale è: 11.039. Attualmente i casi attivi sono 1.156, di cui 26 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 1.130 in isolamento domiciliare (-20). I casi chiusi sono 9.883, di cui 9.752 guariti (+91); 131 deceduti (+1).

Nel Vibonese oggi si sono ammalati in 579, da inizio pandemia in 12.761. Attualmente i casi attivi sono 4.455, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 4.445 in isolamento domiciliare (+468). I casi chiusi sono 8.306, di cui 8.185 guariti (+109); 121 deceduti (+2).

Nel setting fuori regione oggi si registrano due nuovi positivi su 1.682. In reparto si trova un paziente; 0 in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano in 244 persone (+2). I guariti sono 1.427; i deceduti 10.